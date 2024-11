Avellino, maltempo e raffiche di vento: cade albero nel cortile della scuola È accaduto in via Morelli e Silvati: pronto intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale

Paura nel pomeriggio ad Avellino lungo via Morelli e Silvati, dove a causa del forte vento, che ha caratterizzato la giornata odierna, un albero è caduto all'interno del cortile dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Guido Dorso". Fortunatamente a quell'ora non c'erano persone e auto nella traiettoria dell'alto fusto. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i tecnici della Provincia di Avellino. Ripercussioni sul traffico, deviato lungo via Filippo Visconti. Attualmente si sta lavorando per abbattere anche gli alberi ritenuti pericolanti nella zona. In serata potrebbe essere riaperta via Morelli e Silvati sempre che le condizioni meteo consentano di mettere in sicurezza la zona. Come da indicazioni dei tecnici della Provincia, domani a scopo precauzionale l'Istituto Guido Dorso resterà chiuso, anche per la rimozione dell'alto fusto caduto.

Anche altri danni si sono registrati in città. Quelli più importanti sulla strada che collega Grottolella con il bivio di Roccabascerana dove un altro albero è caduto al centro della carreggiata. Un cornicione si è staccato a causa delle forti raffiche di vento da un Istituto Scolastico di Rione San Tommaso. Grazie al tempestivo intervento dei tecnici comunali il pericolo è stato immediatamente rimosso.