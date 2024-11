Aiello del Sabato, ancora raid di ladri: presa di mira la frazione San Raffaele Continua a seminare il terrore nelle zone più isolate tra Aiello del Sabato e Cesinali

di Paola Iandolo

Ancora malviventi in azione ad Aiello del Sabato. Muniti di torcia, cappelli e passamontagna per non farsi riconoscere hanno tentato di mettere a segno altri furti. Agiscono in tre e si muovono con agilità scavalcando mura di cinta e recinzioni e dileguandosi nella boscaglia e nei terreni che si trovano a ridosso delle abitazioni prese di mira. Ieri sera sono stati avvistati nella zona di San Raffaele, una di quelle più colpite da questa nuova escalation, ripresi dalle immagini di videosorveglianza private attive davanti ad alcune abitazioni. Sul posto i carabinieri che continuano a dare la caccia alla banda.

Servizio di pattugliamento

Il 19 novembre i comuni di Aiello del Sabato e Cesinali, sono corsi ai ripari, sottoscrivendo una sinergia tra le due istituzioni. Soprattutto in questo periodo dell’anno che precede le feste di Natale i cittadini sono in allarme. Per questa ragione i due sindaci, Sebastiano Gaeta e Dario Fiore,hanno discusso della questione sicurezza del territorio, rinnovando la collaborazione tra i corpi di Polizia municipale, a parte le rassicurazioni di maggiore controllo da parte dei Carabinieri. I due sindaci hanno confermato anche per questo il servizio di pattugliamento. All'imbrunire fino a notte, sarà attivato un servizio pattugliamento sul territorio, con un’azione tempestiva di segnalazione alle forze dell’ordine. In particolare dalle 17 fino alle 23 saranno pattugliate le strade e l'intero territorio, comprese le frazioni, in modo capillare. Le pattuglie utilizzeranno le auto di servizio con i lampeggianti accesi.