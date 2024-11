Controlli straordinari da Mirabella Eclano alle porte di Avellino: due arresti Due uomini riconosciuti colpevoli di abusi edilizi e di invasione di terreni

Sono proseguiti, anche in vista del fine settimana, i controlli che la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sta coordinando su vari comuni del territorio.

Negli ultimi tre giorni, il piano di intensificazione dei controlli voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino - secondo direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso - ha portato alla esecuzione di numerose attività, anche di polizia giudiziaria, a presidio dell’intero settore che da Mirabella Eclano giunge alle fino alle porte di Avellino.

Proprio tra Mirabella Eclano e Torre le Nocelle, due uomini sono stati tratti in arresto, in esecuzione di altrettanti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, poiché definitivamente riconosciuti colpevoli di abusi edilizi e di invasione di terreni.

A Montefalcione, invece, durante uno dei numerosi posti di controllo eseguito lungo gli snodi viari più importanti, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un giovane neo-patentato del beneventano. Il ragazzo, approfittando delle origini francofone del padre, aveva alterato ad hoc la targa dell’auto di famiglia, facendola apparire come una vettura immatricolata in Francia. Modificato ad arte anche un finto contratto assicurativo di una società d’oltralpe, l’indagato da tempo stava ormai circolando senza alcuna copertura assicurativa.

Il giovane adesso, oltre al sequestro della vettura, dovrà rispondere del reato di alterazione di sigilli dello Stato.