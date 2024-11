Erano diretti a Pietrelcina, l'auto va a fuoco devoti a S.Pio salvi per miracolo Il rogo all'improvviso nei pressi del casello di Avellino ovest dell'A16 Napoli-Canosa

Momenti di paura stamane 24 novembre, alle ore 11:18 quando i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 29,700 nel territorio di Mercogliano, poco prima del casello di Avellino Ovest, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito.

Il veicolo, completamente avvolto dalle fiamme, è stato prontamente messo in sicurezza dai soccorritori, che hanno spento l’incendio e bonificato l’area circostante. A bordo dell’auto viaggiava una famiglia proveniente dal Napoletano e diretta a Pietrelcina per visitare i luoghi di San Pio. Si sono salvati in tempo e non hanno riportato ferite ma solo un forte spavento.