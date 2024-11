Violenza sulle donne: caserme illuminate di arancione in Irpinia Dal comamdo provinciale di Avellino a Bonito e Fontanarosa

Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino e le caserme di Bonito e Fontanarosa si sono illuminati di arancione da ieri sera nella giornata contro la violenza sulle donne.

Anche quest’anno, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il comando provinciale carabinieri di Avellino, fino al 10 dicembre, ha aderito alla campagna internazionale “Orange the World”, illuminando la propria sede e quelle di Bonito e Fontanarosa con luce arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.

La campagna, promossa dalle nazioni unite e sostenuta da soroptimist international d’Italia, prevede 16 giorni di attivismo per iniziative di sensibilizzazione che utilizzano per la comunicazione, come filo conduttore, il colore arancione.

Nella circostanza è stata ancora una volta valorizzata l’iniziativa “Una stanza tutta per sè” (frutto della collaborazione tra l’arma e soroptimist), ovvero un ambiente appositamente creato nelle caserme dei Carabinieri per l’ascolto protetto delle vittime di violenza, per preservarne la privacy e mettere a loro disposizione un ambiente accogliente e familiare.

L’iniziativa rientra nel novero delle attività che l’arma dei carabinieri, da sempre attenta al fenomeno della violenza familiare, ha messo in campo per contrastarlo creando protocolli e formando, attraverso specifici corsi, personale specializzato capace di interagire con le vittime vulnerabili.