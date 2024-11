San Martino Valle Caudina, comunità in lutto per la morte di Vincenzo Lollo Il 59enne originario di San Martino, volontario del 118 è stato investito ad Arce nel Frusinate

di Paola Iandolo

Incidente stradale mortale ieri sera poco prima delle 21 sulla via Casilina nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Arce, nel Frusinate. È accaduto all’altezza del bar Calderone dove Vincenzo Lollo - 59enne, originario di San Martino Valle Caudina - è stato investito mentre attraversava la strada. A travolgerlo è stata una Volvo V40 guidata da un automobilista di 78 anni che stava tornando a Frosinone. Vincenzo Iollo, irpino di origini, era sposato ed era padre di due figli. Nonostante i soccorsi tempestivi e l'immediato trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, per lui non c'è stato nulla da fare. Il 59enne è morto per la gravità delle ferite riportate subito dopo l'arrivo in ospedale. Lollo era molto conosciuto nell’ambiente sanitario e del volontariato in quanto per anni era stato volontario del 118. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo: sul posto dell’incidente sono intervenute le pattuglie di Pico e San Giorgio a Liri. La Procura della Repubblica di Cassino ha disposto un esame medico legale per stabilire se il decesso sia stato provocato dall’incidente oppure l’uomo abbia avuto un malore prima dell’impatto.