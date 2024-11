Giovane dà in escandescenza al Moscati: distrutta la centralina antincendio Il reparto di Radioterapia del presidio ospedaliero si è riempito di polvere spegnifiamme

di Paola Iandolo

Dà in escandescenze nel reparto di Radioterapia dell'ospedale Moscati di Avellino. Il giovane in preda ad un momento d'ira ha distrutto la centralina antincendio e il reparto in pochissimo tempo si è riempito di polvere spegnifiamme.

La ricostruzione

Protagonista del gesto un ragazzo di colore. Il giovane indossava la divisa arancione dei volontari e dopo aver ha fatto irruzione nel reparto Radioterapia ha iniziato a colpire la cassetta. Colpi dati con particolare violenza, tanto che la cassetta antincendio è andata distrutta. Mentre colpiva con veemenza la cassetta gridava anche “sono un medico” "sono un medico. Situazione che ha messo in fuga pazienti e infermieri. La sicurezza dell'ospedale e la Polizia hanno provveduto a bloccarlo immediatamente. Il reparto è stato temporaneamente interdetto.