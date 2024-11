Furti agli sportelli automatici: la prefettura rafforza dispositivo di sicurezza Intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio

I recenti furti che hanno colpito alcuni sportelli Atm nei comuni di Calabritto e Calitri sono stati al centro dell’attenzione durante l’ultima riunione tecnica di coordinamento, tenutasi in prefettura, presieduta dal prefetto Rossana Riflesso con la partecipazione del questore e dei comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

Sebbene con riferimento a tali fattispecie, in questo territorio, non si registrano particolari criticità, nel corso dell’incontro il prefetto ha evidenziato l’esigenza di mantenere alta l’attenzione rispetto a siffatte tipologie di reato, spesso messe a segno in modo seriale ed in rapida successione da autori provenienti da province limitrofe.

E’ stata, pertanto, disposta, in seno al comitato, un’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, al fine di rafforzare il livello di sicurezza nelle aree maggiormente interessate da tali episodi criminali.

Il prefetto ha, inoltre, sottolineato l’importanza di richiamare l’attenzione delle amministrazioni comunali sull’importanza della realizzazione di nuovi progetti di videosorveglianza, ma anche sul potenziamento della manutenzione degli impianti già esistenti, al fine di renderli effettivamente funzionanti, costituendo un vero e proprio valore aggiunto in termini di sicurezza.