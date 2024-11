Sturno, domani l'ultimo saluto all'imprenditore 49enne trovato privo di vita Addolorato il sindaco Vito Di Leo che ben conosceva l'imprenditore un onesto e gran lavoratore

di Paola Iandolo

Domani, a Sturno, si terranno le esequie di M.M., uomo di 49 anni, tragicamente trovato stamattina senza vita. La cerimonia funebre si terrà alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, dove amici, parenti e conoscenti potranno rendergli l’ultimo saluto. Michele era una persona molto conosciuta e voluta bene nella comunità di Sturno, e la sua prematura scomparsa ha sconvolto tutti lasciando un vuoto profondo.

La ricostruzione

Il 49enne si è tolto la vita all'interno di un capannone di sua proprietà. A fare la triste scoperta sono stati i familiari. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Il 49enne era già deceduto quando sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri. Addolorato il sindaco Vito Di Leo in paese che ha appreso la terribile notizia in mattinata esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore. "E' un'altra tragedia che si abbatte sulla nostra comunità, una bellissima persona, un giovane amico di tutti e sempre gioviale, un onesto padre di famiglia e un grande lavoratore".