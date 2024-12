Baiano, omicidio Lippiello, la Procura ha chiesto 12 anni di reclusione Il pm Del Mauro ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per padre e figlio

di Paola Iandolo

Per i due presunti autori dell'omicidio di Felice Lippiello la procura ha chiesto dodici anni di reclusione. Questa la richiesta avanzata dal pm Fabio Massimo Del Mauro per S. C e F. C. padre e figlio, ristretti nel carcere di Bellizzi dallo scorso 19 febbraio.

La richiesta

Richiesta avanzata dopo che il Gup del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone ha ammesso i due al rito abbreviato. Accolta la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Antonio Falconieri e Francesco Pecchia, in merito dopo che i giudici del tribunale del Riesame di Napoli aveva riqualificato il fatto da omicidio volontario in omicidio preterintenzionale. Lo stesso pm ha chiesto la riqualificazione del reato, come da ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva individuato la vicenda come omicidio preterintenzionale.

La sentenza

Il 10 dicembre discuteranno i legali di parte civile, gli avvocati Nicola D’Archi e Stella Saveriano e le difese. In questa data è attesa anche la sentenza per i due presunti assassini di Lippiello, giunti in via De Santis per un chiarimento.