Sospetto caso di meningite: scatta protocollo di sicurezza scuola a Mirabella Il dipartimento di prevenzione dell'Asl ha attivato l'inchiesta epidemiologica

Una studentessa di Grottaminarda, che frequenta il liceo Aeclanum di Mirabella Eclano, è ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli in quanto affetta da una sospetta meningite. Dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un caso batterico, non virale. La ragazza era stata prima trasportata al San Pio di Benevento e da qui trasferita nella struttura partenopea.

Il dipartimento di prevenzione della Asl di Avellino diretto da Nicolino Rossi ha attivato immediatamente l'inchiesta epidemiologica disponendo tutti gli accertamenti necessari al fine di stabilire le reali cause. A scopo cautelativo, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha firmato un'ordinanza di chiusura della scuola in questione per la giornata di domani, per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

La nota ufficiale del comune di Mirabella Eclano: " A seguito della nota della Asl dipartimento prevenzione pervenuta in data odierna con la quale è stato comunicato un caso presunto di meningite, con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura dell'istituto scolastico "Aeclanum" con sede in Via Bosco Ortale frazione Passo di Mirabella. La chiusura, disposta in base al principio di precauzione e a tutela degli alunni e degli utenti del plesso scolastico, e’ limitata alla sola giornata di domani mercoledì 4 Dicembre e finalizzata all’esecuzione delle operazioni di sanificazione dei locali scolastici"-