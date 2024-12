Ruba nell’abitazione che lo ospita: i carabinieri rintracciano 18enne L'uomo di Nusco aveva ospitato il giovane che ha rubato cellulare e soldi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 18enne di origini romene, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di “furto aggravato”.

L’attività è scaturita dalla segnalazione da parte dalla vittima, che aveva ospitato il giovane nella propria abitazione di Nusco. Durante la notte, il 18enne si è allontanato furtivamente, portando via due telefoni cellulari, 160 euro in contanti, alcuni capi di abbigliamento e una pistola scacciacani con colpi a salve.

Autista Air aiuta i carabinieri a rintracciare il giovane

Grazie alla prontezza e al senso civico di un autista di AIR Campania, le forze dell’ordine sono riuscite a fermare il sospettato di furti in abitazione.

Il ragazzo è salito a bordo di un autobus di linea a Cassano Irpino, in provincia di Avellino. Con il cappuccio in testa e il capo chino, ha chiesto indicazioni all’autista utilizzando il traduttore di uno smartphone, per poi prendere posto sul mezzo.

L’autista, che era stato avvisato della possibilità che il sospettato utilizzasse i mezzi pubblici per allontanarsi, ha allertato le forze dell’ordine, gestendo poi la situazione con discrezione. Senza destare sospetti, ha fornito ai Carabinieri indicazioni precise sulla posizione del veicolo.

All’arrivo del bus all’autostazione di Avellino, i Carabinieri hanno fermato il giovane e lo hanno condotto in caserma per ulteriori accertamenti.Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita al legittimo proprietario. Alla luce delle evidenze emerse, per il 18enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.