Ariano: salgono a tre le auto rubate nella notte in città Sparite oltre all'Alfa Romeo Stelvio anche due Fiat Panda

Sono tre le auto rubate nella notte da una banda di malviventi ad Ariano Irpino. Oltre all'Alfa Romeo Stelvio portata via davanti ad un'abitazione lungo via nazionale, mancano all'appello anche due Fiat Panda rubate nel rione Martiri.

Una terza, sempre modello Stelvio, ma la notizia è da confermare non sarebbero riusciti a portarla via perchè traditi dalla centralina. Quest'ultimo episodio sarebbe avvenuto nella zona di Martiri vecchi.

Cinque in totale dal 22 novembre scorso le auto rubate ad Ariano Irpino, di cui tre fiat panda. Qualche mese prima, il furto di un'altra panda ad una donna in via Lusi nelle vicinanze della villa comunale. Ad agire sarebbe una banda specializzata proveniente dal foggiano. Indagini sono in corso da parte di polizia e carabinieri.