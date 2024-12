Ambulanza rubata all'associazione L'Abbraccio di Monteforte, ritrovata a Tufino L'appello dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate

Un episodio increscioso quello accaduto a Monteforte Irpino, fortunatamente risolto in poco tempo. Un episodio denunciato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate: "La nostra associazione è venuta a conoscenza che è stata rubata l’ambulanza della associazione “L’ABBRACCIO 2.0” che opera a Monteforte Irpino. Come abbiamo fatto per il monitor multiparametrico trafugato al 118 di Pozzuoli l’anno scorso (ritrovato grazie a noi) anche in questo caso facciamo appello ai ladri: “Restituite il mezzo di soccorso ai legittimi proprietari, rubare e’ un gesto deplorevole, ma disgustoso risulta a tutti noi rubare una ambulanza che serve a fronteggiare le emergenze mediche !".

Fin qui l'appello. E finalmente alle ore 13, è stata ritrovata dalle forze dell’ordine l’ambulanza in una piazzola di sosta a TUFINO- NOLA.