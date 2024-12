Raccordo Av-Sa, ancora un incidente sotto la galleria del monte Pergola Gli occupanti dei due mezzi non hanno riportato conseguenze gravi, ma solo tanto spavento

di Paola Iandolo

Ancora un incidente lungo il raccordo Avellino-Salerno. Questa volta lo scontro tra due auto si è verificato all'interno della galleria Montepergola, poco dopo lo svincolo di Serino in direzione Salerno. Sul posto sono goiunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Non sono mancati ulteriori disagi alla circolazione. Infatti si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Code che si sono esaurite solo quando sono state completate le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro. Fortunatamente, nessuna conseguenza per gli occupanti dei mezzi incidentati. Ma i disagi sono stati notevoli in questo tratto: nella galleria, a causa di lavori, si viaggia da circa due anni a doppio senso di marcia.