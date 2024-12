Avellino, favorire il recupero dei reclusi: oggi focus sulle misure alternative Dalle 10 all'ex carcere borbonico per iniziativa dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Avellino

Come riuscire a favorire il recupero dei detenuti grazie alle misure alternative alla carcerazione. In fondo è questo il tema al centro del convegno che si tiene oggi all'ex carcere borbonico di Avellino (sala blu, via Dalmazia dalle ore 10), per iniziativa dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Avellino che vuole aprirsi al territorio. Titolo del confronto: Riflessione sull'esecuzione delle pene e le sanzioni di Comunità.

Tanti i rappresentanti istituzionali coinvolti nel convegno che sarà aperto dalla dottoressa Marilena Guerriera, direttore dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Avellino.

Tra gli interventi risultano significativi quelli delle responsabili dei penitenziari di Avellino e Ariano Irpino, Maria Rosaria Casaburo e Marianna Adanti. Avvocati, magistrati e rappresentanti del terzo settore discuteranno inoltre dell'accesso alle misure alternative ma anche della giustizia riparativa, tema che sarà affrontato con Lucia Di Mauro, vedova di Gaetano Montanino, autrice del libro “Storia di un abbraccio”. I lavori saranno moderati dal direttore di Otto Channel tv canale 16, Pierluigi Melillo.