Due operatori del 118 coinvolti in un grave incidente: poteva essere una strage I due irpini, hanno rischiato di finire nella scarpata dopo essere stati travolti da un camion

Hanno rischiato di finire nel vuoto, in una scarpata dopo essere stati travolti da un camion all'uscita di una galleria. E' l'incredibile avventura capitata a due operatori del 118 in servizio a Montecalvo e Savignano Irpino a bordo di una fiat punto. L'incidente è avvenuto sulla tangenziale di Salerno, in direzione sud.

Diversi i veicoli coinvolti, come pure i feriti trasportati in vari ospedali della zona. Poco dopo l’uscita di Sala Abbagnano le auto erano ferme per un incidente stradale avvenuto poco prima nello stesso tratto, all'uscita della galleria il camion che sopraggiungeva non è riuscito ad arrestare la corsa e travolgendo diverse vetture, tra cui per decine di metri, la fiat grande punto dei due avellinesi rimasti entrambi storditi e doloranti in auto a seguito del violento impatto.

E' stato l'autista ad adoperarsi per primo con il collega, traumatizzato a seguito di un colpo alla testa. Sul posto cinque ambulanze e un'auto medica. I colleghi soccorritori hanno provveduto a trasportare tutti i feriti rimasti coinvolti, nei vari ospedali. Sul luogo dell'incidente era in sosta anche una vettura dei carabinieri. I militari hanno prestato assistenza ai feriti e coordinato la viabilità per evitare ulteriori incidenti in attesa dei soccorsi.

In serata i due operatori del 118 di Savignano e Montecalvo sono stati dimessi a hanno potuto fare ritorno a casa con prognosi lieve. Stanno bene fortunatamente. Grande spavento per tutti, ma lievi ferite. Velocità? Strada bagnata? Tratto pericoloso, insidiosissimo e di sicuro una strage evitata solo per miracolo.