Avellino, incidente sulla strada che collega il centro con San Tommaso: 2 feriti I due feriti sono stati trasportati in ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino

di Paola Iandolo

Uno spaventoso incidente tra due vetture è avvenuto pochi minuti fa in prossimità del ponte che collega Rione San Tommaso con il quartiere Quattrograna. Est. Coinvolte due vetture: una Matiz ed un’Audi. Entrambi gli automobilisti sono finiti in ospedale per le ferite nel violento impatto. Sul posto per gli accertamenti sono giunti gli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante Michele Arvonio. Non è escluso che il sinistro si sia veriricato a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Indagini in corso per stabilire eventuali responsabilità. L'arteria di collegamento del centro città con i due quartieri peroferici è stata più volta teatro anche di rocamboleschi incendeti. Più di una volta le auto si sono ribaltate.