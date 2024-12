Tragedia di Monteforte, Lo Russo: "Troppe morti sul lavoro, serve risposta" La presa di posizione della Filca Cisl Irpinia Sannio

"Angelo, operaio edile di 51 anni, ieri sera in Monteforte Irpino è caduto dal solaio di un capannone ed è morto. Mancava poco per finire e ritornarsene a casa, dai suoi familiari. Non entriamo nel merito delle responsabilità, e della colpa di praticare lavori senza misure di sicurezza, o della morte di un lavoratore assolutamente evitabile. Lascia sgomenti ancora un’altra morte di un lavoratore e l’indignazione civile per un lavoro che uccide".

E' quanto scrive in una nota Giovanni Lo Russo, Filca Cisl Irpinia Sannio. "Le nostre condoglianze alla famiglia. Si deve rispondere con urgenza alla scia dei troppi infortuni sul lavoro e alle troppe morti. Significa che ogni lavorazione nel settore delle costruzioni deve essere fatta e normata solo secondo la legislazione del settore edile con tutte le misure specifiche di sicurezza a garanzia della salute, dell’incolumità e della vita dei lavoratori. Solo in questo modo si potrà parlare di lavoro che nobilita e di vero progresso".