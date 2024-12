Incidente in galleria a Solofra: bilancio un ferito Tre veicoli coivolti, raccordo chiuso e subito riaperto

Tre veicoli coinvolti e una persona ferita, trasportata in ospedale. E' il bilancio di un ennesimo incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Monte Pergola a Solofra. Provvisoriamente chiuso un tratto del raccordo autostradale 2 “di Avellino”, in corrispondenza del km 20,200. Lo comunica l'Anas in una nota.

In corso di accertamento le cause del tamponamento. Circolazione deviata agli svincoli di Solofra per la direzione Avellino e di Serino per la direzione Salerno. Alle 16.10 la nuova comunicazione dell'Anas: circolazione ripristinata.

Sul posto sono presenti squadre Anas, forze dell’ordine, oltre ai vigili del fuoco e 118 già intervenuti, allo scopo di ripristinare la viabilità il prima possibile.