Ariano, scava e semina paura tra la gente: è lui il padrone della villa Il cinghiale di grosse dimensioni continua incontrastato a fare danni e nessuno interviene

Scava, semina paura tra i bambini, anziani e amanti della camminata. E’ ormai di sera e spesso anche di buon mattino il padrone della villa. Ieri alcuni avventori, hanno assistito impotenti alle sue scorribande.

“Parliamo di un cinghiale di grosse dimensioni. Ma è possibile che non si riesce a venirne a capo. Qui non si tratta solo di danni. Immaginate i bambini che giocano nella villa, attirati in questo periodo dalle creazioni luminose di Natale.

Ma come si fa a stare tranquilli. Un provvedimento va preso e con la massima urgenza”. L’animale è presente ormai quasi tutte le sere per poi allontanarsi a quanto pare verso via fontananuova. E’ una storia che va avanti da diverso tempo.

Ce ne siamo occupati già nei giorni scorsi dopo l’ennesima segnalazione da parte di una donna, ma niente, il pericolo resta e i viali e le aiuole della villa continuano ad essere devastati.