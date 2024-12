Montoro, investimento del 63enne: i familiari lanciano un appello al pirata Proseguono le indagini per risalire all'identità del pirata della strada che ha travolto il 63enne

di Paola Iandolo

"Consegnati alle forze dell'ordine". Questo l'appello disperato dei familiari del 63enne investito a Montoro ieri mattina di buon'ora. "Il 63enne investito era mio cugino, ma anche se non fossimo stati legati dl rapporto di sangue sarebbe stata la stessa cosa. Il conducente del veicolo che ha investito mio cugino farebbe bene a consegnarsi. Anche se involontariamente si investe un cane, ci fermiamo a prestare soccorso. Qui si tratta di una vita umana, una persona perbene, un padre esemplare che meritava di essere aiutato e soccorso".

La ricostruzione

Stando ai primi accertaento il 63enne sarebbe stato travolto e ucciso da un veicolo, forse un furgone, che poi non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Anzi, sarebbe scappato via senza aiutare il pensionato. La vittima, come era solito fare, era uscita all'alba per la consueta passeggiata mattutina. Indagini in corso per risalire all'identità del pirata della strada, da parte della Stazione Carabinieri di Montoro con il personale dell'Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Solofra. Ad allertare i soccorsi una signora del posto che ha notato il corpo senza vita dell'uomo, riverso nei campi.