Montefusco, auto in fiamme: paura per un 73enne Verosimilmente a causa di un corto circuito verificatosi durante la marcia

Questa mattina, a Montefusco, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in quella località Serra, dove era stata segnalata un’auto in fiamme. Sul posto, i militari hanno accertato che dal vano motore di una Ford Fiesta, condotta da un 73enne, verosimilmente a causa di un corto circuito verificatosi durante la marcia, si sono sprigionate delle fiamme le quali hanno completamente carbonizzato la vettura. Fortunatamente illeso l’anziano conducente. Le fiamme sono state presto spente dall’intervento dei Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.