Montoro, investito e ucciso: il pirata della strada resta ai domiciliari Il gip del tribunale non ha convalidato il fermo, ma ha confermato gli arresti domiciliari

di Paola Iandolo

Resta ai domiciliari il 36enne di Contrada, fermato ieri, con l'accusa di omicidio stradale. Il giovane alla guida del Ducato rosso immortalato dalle telecamere di videosorveglianza fornite dai comuni vicini, ha sostenuto di non essersi reso conto di aver investito il pensionato Nicola Penna. Il gip Giulio Argenio non ha convalidato il fermo, ma ha confermato la misura degli arresti domiciliati. Nicola Penna è stato investito mentre camminava - intorno alle 7 - lungo via Sandro Pertini, nella frazione Piano.

Le indagini

Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è allontanato senza prestare soccorso. Grazie all’efficace intervento dei Carabinieri delle Stazioni di Montoro e Forino, il responsabile è stato rintracciato e arrestato in meno di 24 ore. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo alla vittima. Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunte diverse pattuglie nonché personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che ha avviato le indagini raccogliendo le prime tracce utili. Attraverso un’intensa attività investigativa, i Carabinieri sono riusciti a individuare il furgone coinvolto e il presunto responsabile del sinistro.