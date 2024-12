Si stacca un pezzo di marmo dal balcone: ferita una 42enne irpina La vittima è stata dimessa nel corso della mattinata e non si trova in pericolo di vita

Pochi centimetri e quel pezzo di marmo l'avrebbe centrata alla testa e visto il peso di certo avrebbe avuto conseguenze drammatiche. Questa mattina nel quartiere napoletano della Pignasecca, al centro storico di Napoli, un pezzo si e' staccato da un balcone in via Portamedina, a quell'ora affollatissima e ha colpito una donna di 42 anni, nata dell'Avellinese, ma residente a Napoli.

La donna e' stata ferita a una spalla e soccorsa sul posto prima di essere trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Dopo gli accertamenti medici, le e' stata diagnosticata una frattura alla scapola che, sebbene non richieda intervento chirurgico, ha necessitato di cure immediate. La vittima e' stata dimessa nel corso della mattinata e non si trova in pericolo di vita. Indaga la Procura.