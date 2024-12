Cane in pericolo sul raccordo ad Avellino: l'intuito di un autista dell'Air Una storia che merita di essere raccontata

Rappresentava un serio pericolo per se stesso e per gli altri ma grazie alla sensibilità umana di alcuni automobilisti, all'intuito e al grande senso civico di un autista di un pullman dell'Air si è evitato davvero il peggio.

Una storia che merita di essere raccontata. Giovanni Granato, autista esperto da venti anni, sedici trascorsi a Milano in Atm e da quattro in forza all'Air Campania, era alla guida di un autobus fuori servizio. Giunto all'altezza del raccordo autostradale Avellino est, si è imbattuto in un gruppo di automobilisti che tentavano a fatica, il salvataggio di un cane lungo la carreggiata sud.

Granato, non ha voltato lo sguardo e ha offerto subito la sua collaborazione, per cercare in qualche modo di recuperare e mettere in sicurezza il povero cane. Ha effettuato segnalazioni visive agli automobilisti in transito e informato la questura di Avellino.

Con grande attenzione e prudenza, l'animale è stato scortato fino alla prima piazzola di sosta più vicina. Qui finalmente, messo in salvo da un automobilista. E' stato l'ultimo atto di una storia di grande umanità a lieto fine.