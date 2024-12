Auto contro guard rail sul raccordo Avellino-Salerno: ferita una donna Affidata alle cure del 118, è stata trasportata al "Moscati" di Avellino

Secondo intervento in poche ore da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino, effettuato poco dopo le 6, quando una squadra del Comando di via Zigarelli è intervenuta sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Montoro, in direzione Avellino. Un’autovettura è uscita di strada andando a collidere violentemente contro il guard rail. La conducente, rimasta ferita, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure mediche. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l'area circostante.