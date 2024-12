Montoro, vietato l'uso dell'acqua su tutto il territorio comunale Il sindaco Carratù ha firmato l'ordinanza di divieto, in attesa di altre analisi

di Paola Iandolo

Il sindaco di Montoro vieta l'uso dell'acqua di rubinetto su tutto il territorio.Con decorrenza immediata con ordinanza Salvatore Carratù è stato vietato l’uso per il consumo umano dell’acqua erogata su territorio comunale sino a diverse indicazioni degli Enti preposti. Dalle analisi dell'Asl è emerso che nell'acqua è stata riscontrata la presenza di solventi.



Riscontrato il superamento dei valori del tetracloroetilene previsti per legge. Ciò sia prima del trattamento delle acque di un pozzo a cui si rifornisce l'acquedotto comunale ma anche dopo il trattamento attraverso i filtri a carboni attivi in uscita verso il centro urbano. Secondo l'ordinanza l'acqua prelevata dai pozzi di Chiusa non risulta idonea per il consumo umano. L'Asl ha diffidato l'Alto Calore ad effettuare immediate verifiche sull'acqua erogata. Dunque si attendono ulteriori analisi. Presi d'assalto i supermercati per acquistare l'acqua confezionata.