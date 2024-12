Serino, l'extracomunitario condannato per atti sessuali rischia un processo bis La procura di Napoli ha chiuso un' indagine parallela, F.G. rischia un altro processo

di Paola Iandolo

“Venire a casa mia regalare soldi”. E’ quanto emerge dai vari messaggi inviati da F.G. ad un minore di quattordici anni. F.G. trentanovenne extracomunitario, difeso dall’avvocato Nicola D’Archi, è già stato condannato a quattro anni e due mesi di reclusione nel processo con rito abbreviato, condanna confermata anche in Appello, con le accuse di adescamento di minori, atti sessuali con minori e pornografia minorile nei confronti di un altro minorenne di Serino.

Le nuove accuse

Per il trentanovenne, ora la Procura di Napoli ipotizza nuove accuse. In particolare si fa riferimento a nuovi episodi avvenuti a Serino dove due minorenni avrebbero ricevuto offerte di soldi in cambio di incontri con il trentanovenne. Accuse contenute nell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal pm. Indagini effettuate dai carabinieri di Serino sfociate nell’arresto dell’extracomunitario che, intuito il rischio di un processo, si era allontanato dal comune irpino dove risiedeva da tempo per rifugiarsi a Novara. Da quello che è emerso nelle indagini, il trentanovenne avrebbe tentato di abusare anche di un altro minorenne e di farsi mandare foto di parti intime da un terzo minore, come la prima vittima tutti di Serino. Episodi che sarebbero avvenuti nell’ aprile 2022. Ora la Procura di Napoli potrebbe chiedere nei suoi confronti il rinvio a giudizio ed una nuova istruttoria dibattimentale.