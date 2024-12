Mirabella Eclano e Valle Ufita: controlli straordinari dei carabinieri Ecco il bilancio degli ultimi cinque giorni

Intensi e mirati controlli, finalizzati al contrasto dei reati predatori, sono stati attuati negli ultimi cinque giorni, secondo le linee guida dettate dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, nei territori del medio alto Calore e la Valle Ufita.

Seguendo l’articolato piano predisposto dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, oltre 80 pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano hanno presidiato il vasto territorio che ricomprende una decina di comuni limitrofi e vicini a Mirabella Eclano.

Diverse le operazioni di servizio, che hanno permesso non solo di prevenire efficacemente attività delittuose di sorta, ma anche di giungere alla denuncia di 3 persone intercettate in vari contesti operativi.

Un uomo, originario dell’est Europa ma residente a Napoli, è stato fermato a bordo di un cabinato all’interno del quale trasportava, senza averne alcuna autorizzazione, svariati chilogrammi di materiali di risulta. Immediato il sequestro del veicolo e dei rifiuti, ed il deferimento alla competente Procura con l’addebito di un trasporto illecito di rifiuti speciali.

Un 22enne irpino, già noto è stato invece denunciato per porto abusivo di armi, poiché occultato sotto il sedile della sua auto, aveva al seguito un coltello a serramanico. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire anche dell’ “hashish”, motivo per il quale, oltre alla proposta di foglio di via obbligatorio dal comune di Fontanarosa, i carabinieri della locale stazione hanno proceduto anche alla segnalazione amministrativa alla Prefettura irpina.

Un pregiudicato della provincia, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre stava facendo la spesa al supermercato. Anche per il 57enne di origini napoletane è scattata la denuncia e l’immediata risottoposizione alla misura già in essere.

Un ivoriano senza fissa dimora, ma con svariati precedenti per furto, è stato infine intercettato mentre si aggirava tra le abitazioni di una frazione del comune eclanese, ed immediatamente proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Il costante e quotidiano impegno delle donne e degli uomini dell’arma irpina sta facendo registrare un sostanziale aumento della qualità dei controlli che, su strada ovvero attraverso operazioni studiate ad hoc, permettono di intercettare e scoprire fenomeni criminali che resterebbero altrimenti “sommersi”.