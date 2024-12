Ariano: due pazienti intubati trasferiti ad Avellino e a Napoli tra cui un bimbo Due gravi emergenze nel giro di poche ore al pronto soccorso del Frangipane-Bellizzi

Due emergenze nel giro di poche ore, due codici rossi e una notte di super lavoro per il personale sanitario dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino. Coinvolti pronto soccorso, pediatria, neurologia e unità operativa complessa di anestesia.

Il primo caso riguarda un 64enne di Ariano Irpino, cadaduto da una scala accidentalmente in casa, da un'altezza di due metri. Ha riportato un serio trauma cranico con emorragia cerebrale, fratture multiple e una volta intubato è stato trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino.

Gravissimo anche un bimbo di 4 anni, giunto al pronto soccorso per una una crisi derivante da insufficienza respiratoria. Dopo essere stato anche lui intubato, poco dopo le 8.00 ha raggiunto in eliambulanza l'ospedale Santobono di Napoli. Situazione particolarmente critica e prognosi riservata per entrambi.