L'auto prende fuoco, due ragazzi scendono in tempo: paura a Mercogliano Fiamme prontamente spente dai vigili del fuoco

Auto con due ragazzi a bordo, in fiamme a Mercogliano. E' successo questa sera in via Stanislao Sibilia. I due occupanti, sono riusciti a scendere in tempo prima che il mezzo venisse letteralmente avvolto. Sul posto i vigili del fuoco che con il loro rapido intervento, hanno scongiurato il peggio.

Le fiamme, c, sono state prontamente spente, evitando che si propagassero alle auto parcheggiate nelle vicinanze. I due ragazzi a bordo del veicoli, fortunatamente, non hanno riportato ferite, sebbene abbiano subito un comprensibile spavento.