Santo Stefano, crolla muro di contenimento: disagi alla circolazione Il muro è crollato lungo la strada provinciale 109 creando notevoli disagi alla circolazione

di Paola Iandolo

Un muro di contenimento è crollato in tarda mattinata lungo la strada provinciale 109, nel territorio del comune di Santo Stefano Del Sole. Per una serie di circostanze fortuite, non sono rimasti coinvolti veicoli e persone. Dunque non vi sono feriti.

Il crollo ha causato però non pochi disagi alla circolazione, soprattutto per chi deve raggiungere il centro abitato del paese. Il crollo, con molta probabilità, è stato determinato dalla pioggia battente degli ultimi giorni. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del Comune di Santo Stefano del Sole e le forze dell’ordine, per un primo intervento d’urgenza.