Gravissimo incidente sulla 90 bis: cinque feriti di cui due in codice rosso Sfiorata una strage familiare nel giorno di Santo Stefano all'altezza della Perla di Greci

E' di cinque feriti, nonni, figlia e nipoti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la 90 bis all'altezza del caseificio Perla di Greci, in prossimità dell'ex macello comunale.

Un'auto è uscita da sola fuori strada con ogni probabilità a cuusa del fondo stradale ghiacciato, in quel tratto già noto ad altissimo rischio, privo di illuminazione e particolarmente viscido per poi schiantarsi contro un muretto a bordo strada. Non è stato facile per i soccorritori liberare due dei feriti rimasti letteralmente incastrati tra le lamiere contorte. Sul posto allertate dalla centrale operativa del 118 sono giunte ben quattro ambulanze, due dallo stie di Savignano Irpino e Montecalvo e due dal saut di Ariano e Grottaminarda, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

I due adulti sono stati ricoverati in codice rosso al Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, gli altri tre a Sant'Angelo dei Lombardi.

I nonni sono di Castelfranco in Miscano, mentre la figlia e le due minori di Ariano Irpino. Competenza, rapidità d'intervento e come sempre grande professionalità da parte dei soccorritori in sinergia tra loro.

La donna del 1964 giunta al pronto soccorso dell'ospedale arianese è stata operata d'urgenza dal primario, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale Guglielmo Sullo insieme ai colleghi Franco Ambrosino e Rocco Stanno, anestesisti Gianpaolo Petroni e Pietro Internicola, infermieri Antonella Santuoro, Gerardo Iannarone e Fabio Frattiani a causa di un grave politrauma ed emoperitoneneo da lesione a carico dei vasi intestinali all’origine del mesentere e con serio ematoma retroperitoneale, scoppio della quarta porzione del duodeno e contusione pancreatica. Al momento la paziente è stabile e i medici speriamo in un decorso post operatorio. La prognosi al momento è riservata.