Maltempo, danni causati dal vento: caduti due alberi di alto fusto Giornata di superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale e delle sedi distaccate

di Paola Iandolo

Il maltempo continua a imperversare sull'Irpinia. Le forti raffiche di vento stanno creando notevoli disagi su tutto il territorio provinciale. Alberi e rami spezzati un po' ovunque in tutta la provincia di Avellino.

Disagi a Solofra e ad Andretta

Un albero è stato abbattuto a Solofra nei pressi del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un'altra pianta ad alto fusto è crollata, invece, lungo la strada provinciale a Andretta. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e dell'amministrazione provinciale con i propri addetti. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone e non si sono registrati altri danni.