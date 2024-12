Sturno: ladri entrano in un'abitazione e vanno via con un magro bottino Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sono scappati con un magro bottino, qualche orologio, cercavano oro e denaro ma non hanno avuto il tempo, i ladri entrati in un'abitazione a Sturno. A distanza di un pò di tempo, una breva tregua sono tontati a colpire in paese. Bottino consistente o meno ciò che indigna gli abitanti e l'intrusione in casa, nella propria intimità. Sarebbe stata avvistata nei pressi dell'abitazione in questione, un'auto sospetta ma non vi è certezza. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri.