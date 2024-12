Dolce Vita, concorsi pilotati al Comune: sale a 16 il numero degli indagati Coinvolti nell'inchiesta un dipendente e un ex assessore comunale

di Paola Iandolo

Dopo le ulteriori indagini effettuate dagli inquirenti di Piazzale De Marsico, è salito a sedici il numero degli indagati coinvolti nel solo filone dei concorsi pilotati, indetti dal comune di Avellino. Coinvolto un dipendente compiancente e un ex assessore comunale. Ad avviso degli inquirenti l'ex sindaco Gianluca Festa, venuto in possesso illecitamente, prima dello svolgimento delle prove, delle domande predisposte dalla Commissione, le ha rivelate a G.C, il quale a sua volta le ha girate a P.V. attraverso l' intermediazione della moglie di quest'ultimo, P.P. mediante la consegna di fogli, predisposti da P.P. ben consapevole del loro contenuto della natura riservata delle informazioni e dell'uso che ne avrebbero fatto i destinatari finali, rivelando in tal modo notizie di Ufficio che dovevano rimanere segrete e che venivano, invece, messe materialmente a disposizione al suddetto V.P., consentendo a quest'ultimo di avvalersene illegittamente al fine di superare le prove del concorso, all'esito delle quali risulterà esssere vincitore.

Le notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini saranno completate nelle prossime ore. Intanto gli indagati avranno venti giorni di tempo per presentare eventuali e le memorie difensive.