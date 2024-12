Incidente stradale sulla Fondo Valle Sele: coinvolte diverse auto, morto un uomo Si tratta di un 49enne di Calabritto

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30 sulla Fondo Valle Sele, nei pressi di Oliveto Citra. Coinvolte nello schianto tre auto e un furgone. Non ce l'ha fatta uno dei conducenti, a causa dei gravi traumi riportati nel violento sinistro ha perso la vita un 49enne di Calabritto. Inutili i soccorsi. Ferite diverse persone, tra loro una bambina con una sospetta frattura di femore, altri policontusi, tutti trasportati d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenute più ambulanze, un'auto medica della Vopi, vigili del fuoco e carabinieri. Al via le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In tilt il traffico.

E' al momento chiusa la strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, al km 6 ed in entrambe le direzioni, in località Oliveto Citra, lo comunica l'Anas che chiarisce: il traffico, fino a quando permarrà la chiusura, viene così deviato: uscita obbligatoria allo svincolo di “Contursi est” per chi proviene da Lioni; uscita obbligatoria allo svincolo di “Contursi zona industriale” per chi proviene dalla A2.