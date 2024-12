Concorsi truccati: domande consegnate ai familiari per agevolare le assunzioni I fogli fotocopiati dal dipendente comunale consegnati ai familiari dei candidati ai concorsi

di Paola Iandolo

Concorsopoli al Comune di Avellino: in attesa che le notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini vengano completate, emerge con forza che il modus operandi ideato dall'ex sindaco Gianluca Festa per agevolare il superamento delle prove d'esame ad alcuni dei canddati a discapito di altri partecipanti, è stato posto in essere per ben quattro procedure concorsuali indettre dagli uffici di Piazza del Popolo.

I concorsi pilotati

Dopo quello dei vigili urbani per l'assunzione di M.D., per l'assunzione del funzionario tecnico C.M., ad avviso degli inquireinti, sarebbero stati condizionati anche i concorsi indetti per l'assunzione di un geometra e l'assunzione di un istruttore categoria C1 i cui posti erano riservati a categorie protette.

Le domande consegnate al padre della candidata

In quest'ultimo caso a ricevere le domande, predisposte dalla commissione per il concorso a tempo pieno ed indeterminato di n.1 istruttore di categoria C 1 riservato alle categorie protette, il padre S.A. della candidata C.S. A predisporre i fogli, P.A. che dopo averli sistemati in una busta chiusa li consegnò nelle mani dell'ex sindaco. Sarebbe stato quest'ultimo a consegnarli a S.A. prima della prova scritta che la figlia avrebbe dovuto sostenere. Fatti che gli inquireinti hanno accertato nel periodo che va dal 14 dicmebre 2023 all'11 gennaio 2024.