Schianto nel Salernitano: Calabritto piange il 49enne Gerardo Perna Ferita in modo grave la figlia di 11 anni, il cordoglio del sindaco Centanni

La comunità di Calabritto è in lutto per la scomparsa di Gerardo Perna, 49enne deceduto ieri pomeriggio nell'incidente avvenuto sulla strada Statale 691 Fondo Valle Sele, tra i comuni di Contursti Terme ed Oliveto Citra. L'uomo era in auto con la figlia di 11 anni, trasportata d'urgenza all'ospedale San Francesco di Oliveto Citra per una sospetta frattura al femore. La giovane è stata ricoverata in Rianimazione.

Nello stesso reparto è stato ricoverato anche un consigliere comunale di Colliano, rimasto coinvolto nella maxi-carambola che ha interessato 4 auto ed un furgone. Le condizioni di entrambi, nella notte, hanno reso necessario il trasferimento in altri ospedali: l'undicenne è stata trasferita al "Santobono" di Napoli, mentre l'amministratore di Colliano è stato condotto al "Ruggi" di Salerno.

Il bilancio dell'incidente è di una persona deceduta, due feriti gravi e quattro traumatizzati.

Dolore a Calabritto dove in tanti conoscevano Gerardo. “La nostra comunità ha subito un' altra terribile perdita, siamo impietriti e fortemente dispiaciuti nell’apprendere della tragica scomparsa di Gerardo, vittima di un fatale incidente stradale”, ha scritto sui social il sindaco Gelsomino Centanni. “A nome mio, dell’Amministrazione comunale e della comunità tutta, partecipiamo con profondo cordoglio a questo lutto e ci stringiamo attorno alla famiglia lacerata da questo straziante dolore”.