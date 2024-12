Mercogliano, cresce l'attesa per il concerto di Franco Ricciardi Lo spettacolo inizierà alle ore 22 ma già dal primo pomeriggio entreranno in vigore i divieti

di Paola Iandolo

A Mercogliano l’attesa per il nuovo anno che inizierà con l’energia travolgente di Franco Ricciardi. Per la seconda volta, dopo il successo del concerto del 7 settembre 2023, l’artista partenopeo sarà protagonista nella città alle falde del Partenio e si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. L'appuntamento è in Piazza della Funicolare, viale San Modestino, con inizio alle ore 22:00, sul palco ci saranno Luca Sepe, il dj set di Rafelopazz e come guest star Franco Ricciardi.

Di seguito utili informazioni per vivere al meglio la serata di divertimento:

Dalle ore 20:30 sarà interdetto al traffico veicolare il Viale San Modestino, ad eccezione degli autorizzati e dei residenti domiciliati.

Dalle ore 16.00 è vietato circolare per ogni categoria di veicoli, ad eccezione degli autorizzati e dei residenti domiciliati, con ingresso dal Viale San Modestino in via Ammiraglio Bianco a decorrere

Dalle ore 20:30 è istituito il senso unico di marcia in Piazza Attanasio con direzione via Sibilia – nuovo parcheggio Clinica Montevergine (Giubileo 2000) incrocio via A.D, Vaccaro

Le aree di sosta a disposizione sono:

– parcheggio Stadio Mercogliano in via A.R.Marcone – gratuito

– parcheggio Giubileo 2000 via A.Vaccaro (area sottostante Clinica Montevergine) – gratuito dalle ore 21

– lungo via Malzoni – gratuito

L’ area disabili sarà collocata in corrispondenza dell’ ingresso alla Piazza della Funicolare da via Ammiraglio Bianco, dunque gli interessati dovranno entrare esclusivamente da questo varco

Il presidio di primo soccorso sarà istituito all’ imbocco di via Ammiraglio Bianco dal Viale San Modestino

È vietata l’accensione di fuochi pirotecnici di qualsiasi ordine e grado, da parte di chicchessia – dalle ore 20.00 del 31.12.2024 alle ore 02.00 del 1.01.2025 – lungo viale S. Modestino, via Amm.glio Bianco, via G. Matteotti, via M. Malzoni, Via A. Vaccaro via S. Sibilia, Via A. R. Marcone, Via Partenio e nell’intera area interessata dalla manifestazione e lungo le strade che portano ad essa

È vietata a tutti gli operatori commerciali – dalle ore 20.00 del 31.12.2024 alle ore 02.00 del 1.01.2025 – la cessione di asporto e/o somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine lungo Viale San Modestino, Via G. Matteotti, Via R. Marcone, Via M. Santangelo, Via S. Stefano, Piazza Silvati e Morelli e Piazza Vittorio Emanuele III e nell’intera area interessata dalla predetta manifestazione musicale e lungo le strade che portano ad essa.

È vietata l’ introduzione nell’area spettacolo, da parte di chiunque, di qualsiasi genere di contenitore di vetro e lattine, bicchieri di vetro, fuochi d’artificio.

I servizi igienici sono collocati sulla piazzetta di fronte alla Piazza della Funicolare.