Don Vitaliano e la storia di Faid: "Il Prefetto ci aiuti a riportarlo a casa" Appello del parroco irpino nel corso della messa di Capodanno

Nella messa di Capodanno Don Vitaliano Della Sala ha raccontato la storia di Faid, 24enne originario del Bangladesh, affetto da disturbi psicofisici, desideroso di tornare a casa, ma con un rientro in patria complicato e al momento bloccato. È quanto presentato sull'altare della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Capocastello, in apertura del nuovo anno, dal parroco irpino che ha lanciato un appello rivolto al prefetto richiamando anche l'attenzione della Procura. Se da una parte Don Vitaliano e i volontari della Caritas Diocesana di Avellino sono alla ricerca di una sistemazione per il giovane, utile per assistenza e cure, dall'altra si punta al rimpatrio, come richiesto dal 24enne, con una pratica iniziata ad ottobre. Negli ultimi giorni del 2024 Faid è stato anche ricoverato nel reparto di psichiatria, poi abbandonato in fuga. Rintracciato dalla Polizia di Stato, è stato riportato al pronto soccorso. Una vicenda complicata che vede impegnate anche il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello.