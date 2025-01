Incidente mortale di Capodanno: coinvolto anche l'attore irpino Nicola Canonico L'attore di origine irpine è risultato negativo al drug test e all'alcool test

di Paola Iandolo

L'attore dell'Isola dei Famosi, Nicola Canonico, si è trovato coinvolto nell'incidente sull'A16 a Marigliano in cui ha perso la vita Francesca Marzocchella la 32enne di Contrada Bagnoli poi deceduta nello schianto tra la sua Punto che guidava il fratello e un bus dell'Air. L'attore era alla guida della sua Bmw quando è finito nel banco di nebbia tamponando la vettura che si era già scontrata con il bus dell'Air. L'impatto grave che avrebbe determinato la morte della giovane era dunque già avvenuto. Canonico con la cintura di sicurezza allacciata quando si è scontrato, è sceso dalla sua vettura e con altri automobilisti ha allertato i soccorsi. Da precisare anche che Canonico è risultato negativo ai controlli dell'alcol test e del drug test.

La ricostruzione

La trentaduenne di Avellino era già gravissima quando sul posto è giunto Canonico che da Avella dove risiede viaggiava in direzione di Napoli, per raggiungere una sua conoscente quando è finito sull'auto della giovane irpina. La scena che si è presentata ai suoi occhi era drammatica. Il fratello della vittima che era alla guida della Fiat Punto era sotto choc e l'autista del bus Air provava a prestare i primi soccorsi. L'incidente si è verificato intorno alle 3 dello scorso primo gennaio. La fitta nebbia è sicuramente tra le cause dell'accaduto. Quella notte, la visibilità era ridotta a zero in buona parte della regione. Gli agenti della Polizia stradale sono intervenuti sul luogo della tragedia con più pattuglie. Sono stati effettuati rilievi e misurazioni sul luogo della tragedia. L'attore è stato tra i primi a prodigarsi per aiutare le persone che era negli altri veicoli. Una notte da dimenticare e che ha registrato anche un'altra vittima, una 67enne, lungo l'autostrada A30. Anche in quel caso, la nebbia sarebbe stata alla base del sinistro.