Incidente in Messico: sono stabili le condizioni della 23enne Anastasia Sarro Per i Sarro, l'impegno di De Angelis consigliere della vicepresidenza del Consiglio dei Ministri

di Paola Iandolo

Le condizioni di Anastasia Sarro sono stabili. Si prega e si spera in una rapida ripresa della ventitrenne di Montemiletto che il 2 gennaio ha avuto un incidente a Queretaro in Messico, cadendo dal balcone della struttura dove risiede per completare l'Erasmus +, un corso di specializzazione per realizzare il suo sogno di diventare regista. Ad allertare i familiari di Anastasia un amico della giovane. Ad impegnarsi per la famiglia di Anastasia, è stato il consigliere della vicepresidenza del Consiglo dei MInistri, Carmine De Angelis. Infatti i genitori della ventitrenne sono subito volati in Messico per assistere la loro figlia.

L'impegno di Carmine De Angelis

"Mi sono subito attivato non appena ho saputo dell'incidente avvenuto ad Anastasia. Era necessario far intervenire la Farnesina sia per questioni di sicurezza, sia per i costi da sostenere per quel tipo di intervento a cui è stata sottoposta Anastasia. La priorità era salvare la ragazza. Ora l'ambasciatore è in stretto contatto con il padre della ventitrenne, un noto dentista, così come la mamma, e sta seguendo tutta la vicenda. Ora le sue condizioni sono stabili e non appena starà meglio verrà organizzato il rientro in Italia".