Avellino, facciata del Cinema Partenio pericolante: disposti interventi urgenti L'area dovrà essere delimitata e transennata per garantire l'incolumità dei pedoni

di Paola Iandolo

Il Comune di Avellino, con apposita ordinanza, ha disposto interventi urgenti riguardanti la sicurezza del Cinema/Teatro Partenio. L’ordinanza stabilisce diverse misure che devono essere attuate senza indugi.

Innanzitutto, da parte del comproprietario dell’immobile di avviare le procedure necessarie per il ripristino delle condizioni di normalità dell’edificio. In particolare, dovrà provvedere all’eliminazione definitiva dei potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità, avvalendosi della collaborazione di un tecnico qualificato. L’ordinanza sottolinea che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto senza che siano stati avviati i lavori, l’Amministrazione Comunale applicherà la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento per la tutela della pubblica e privata incolumità, approvato con delibera di C.C. n. 44 del 03/05/2002 e modificato con delibera di C.C. n. 98 del 02/10/2003.

Un altro punto fondamentale riguarda la sicurezza della facciata dell’edificio, in particolare l’intonaco che prospetta sulla viabilità pubblica. L’ordinanza ordina la conduzione di una verifica di stabilità dell’intonaco e, nel caso si riscontri la necessità, l’esecuzione dei lavori di manutenzione necessari. Questa operazione dovrà essere svolta con la massima urgenza per evitare ulteriori rischi.

Il Comune, inoltre, avverte che ogni responsabilità civile e penale derivante da danni a persone o cose, causati dall’inosservanza di questa ordinanza, ricadrà interamente sui proprietari dell’immobile. In attesa delle verifiche tecniche, si dispone l’inibizione del passaggio nella zona sottostante la caduta di intonaco. L’area dovrà essere delimitata con un transennamento fisso, invalicabile, e segnalata tramite nastro per garantire la sicurezza dei pedoni. Il transennamento dovrà essere effettuato anche dai Vigili del Fuoco.