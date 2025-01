Auto in fiamme a Taurano: indagano i carabinieri Le fiamme hanno completamente divorato una fiat punto

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per l’incendio divampato questa notte a Taurano. Le fiamme hanno completamente distrutto una fiat punto parcheggiata in via Cluenzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, sulla natura del quale al momento non si esclude alcuna ipotesi.