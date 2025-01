I carabinieri arrestano due uomini per danneggiamento aggravato e resistenza I due sono stati sorpresi in strada di notte mentre danneggiavano fioriere e sversavano rifiuti

I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno arrestato un 36enne e un 23enne, entrambi di origini magrebine, ritenuti responsabili di “Danneggiamento aggravato” e “Resistenza a pubblico ufficiale”.

L’intervento è avvenuto questa notte, in risposta a una segnalazione pervenuta al 112. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è giunta nel centro di Monteforte Irpino, dove era stata segnalata la presenza di due soggetti extracomunitari che stavano sversando in strada i rifiuti presenti nei bidoni della spazzatura, estirpando piante dalle fioriere comunali, infrangendo bottiglie di vetro sul suolo e danneggiando con calci e pugni alcune porte d’ingresso e veicoli in sosta.

All’arrivo dei Carabinieri, i presunti responsabili hanno opposto resistenza al controllo, spintonando i militari e minacciandoli di morte. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi degli operanti (uno dei quali ferito, fortunatamente in modo non grave) e al tempestivo intervento delle pattuglie della locale Stazione e di quella di Avella, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Una volta bloccati in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, i due stranieri sono stati tratti in arresto e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicati con rito direttissimo.

Sottoposto a sequestro un coltello rinvenuto in possesso di uno degli arrestati.