Strage di cinghiali in Irpinia: dieci muoiono sull'asfalto Un incidente, l'ennesimo che ha rischiato di finire in tragedia

Strage di cinghiali lungo l'Ofantina in Irpinia. In dieci muoiono sull'asfalto dopo aver attraversato improvvisamente la statale durante il transito di un mezzo pesante che non è riuscito ad evitare il pauroso impatto. Comprensibile lo spavento da parte dell'autista.

Un incidente, l'ennesimo su questo tratto già tristemente noto che ha rischiato di finire in tragedia. E' successo all'altezza di Conza della Campania, nel territorio di Cairano. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, il servizio veterinario dell'Asl con il reperibile di turno e l'Anas. Nessun ferito fortunatamente ma solo danni al camion rimasto coinvolto.

Una situazione di emergenza sempre più difficile e ad altissimo rischio legata alla presenza di cinghiali lungo le strade.

In Campania si ipotizza in tutta la regione una popolazione di cinghiale compresa tra 60.000 e gli 80.000 capi. Incrementati gli abbattimenti attraverso l'approvazione del piano straordinario anche attraverso incentivi economici come accaduto in Lombardia. Stanziati ben 750mila euro per l'abbattimento di almeno 15mila animali. Gli Atc dovranno però attenersi ad una serie di regole impartite tra cui il censimento degli animali abbattuti, attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma fino al trattamento finale della carcassa.