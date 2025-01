Auto si capovolge sulla provinciale a Cesinali: due giovani in ospedale A bordo della vettura un 18enne e un minore

Nella notte appema trascorsa i carabinieri della ompagnia di Solofra sono intervenuti a Cesinali, sulla strada provinciale, per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, un 18enne ha perso il controllo dell’autovettura che, dopo l’impatto, si è capovolta. A bordo del veicolo si trovava anche una minorenne.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Entrambi i giovani sono stati trasportati in ospedale.