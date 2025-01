Maltempo: Irpinia divisa e metà tra pioggia e neve Sorvegliato speciale l'altopiano del Formicoso ma al momento non si registrano grosse criticità

Irpinia divisa a metà. Da un lato la pioggia che imperversa soprattutto nell'arianese, dall'altro la neve e il freddo gelido sui restanti comuni della provincia in particolare nella terra dell'osso e nei comuni dell'Ufita e Baronia.

La coltre bianca è caduta in qualche zona in maniera più consistente grazie alla spinta del vento. Sorvegliato speciale come sempre, l'altopiano del Formicoso dove la situazione è costantemente monitorata grazie al passaggio dei mezzi spazzaneve. In azione il gruppo comunale protezione civile sotto la guida attenta di Giovanni Maggino. I volontari hanno garantito assistenza a diversi automobilisti rimasti in panne tra cui un vigilantes impossibilitato a raggiungere un cantiere.

Preziosa l'opera dei carabinieri lungo il tratto più critico dell'Ofantina. Auto di grossa cilindrate non equipaggiate al meglio sono rimaste bloccate lungo la strada provinciale che dalla fondo Valle Ufita porta al territorio di Guardia Lombardi.

Difficoltà in alcune zone rurali. Sul versante opposto, non si registrano particolari criticità, lungo la statale 90 delle puglie che porta ai comuni del foggiano.